Данте ждет проблем в матче с «ПСЖ»

Защитник «Ниццы» Данте счастлив, что перед матчем с «ПСЖ» его команда имеет отрыв от соперника в четыре очка в турнирной таблице.

«Наш отрыв позволит испытывать меньше давления в этой встрече. Игра покажет, в какой мы форме.

«ПСЖ» даже после поражения от «Монпелье» не перестает быть фаворитом. Мы должны быть готовы с тем, что у нас могут возникнуть проблемы в Париже. Наш прогресс виден всем, но нельзя допускать эйфории на этот счет», – приводит слова Данте издание Le Figaro.

Матч 17-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Ницца» состоится в субботу, 10 декабря.