Аллегри: «Думаю, в следующих матчах Игуаин обязательно забьет»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Аталантой» в матче 15-го тура чемпионата Италии высказал мнение об игре нападающего Гонсало Игуаина. Напомним, что на счету аргентинца семь голов в 15 играх нынешнего сезона.

«Игуаин привык забивать каждую неделю, но в «Ювентусе» есть достаточно футболистов, которые также способны забивать голы. Гонсало имел моменты, но не сумел их реализовать. Думаю, он обязательно сделает это в следующих играх, ведь он становился лучшим бомбардиром Серии А последние два сезона», – сказал Аллегри.