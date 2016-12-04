Орлов: «Судейство Мешкова в игре с «Ростовом»? Арбитр должен судить по правилам»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов остался недоволен судейством Виталия Мешкова в матче 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0). По его словам, арбитр должен был назначить пенальти во втором тайме за фол Сесара Наваса на Александре Кокорине.

«Что касается самого острого момента матча, то он был во втором тайме, когда Навас грубо сыграл на Кокорине. Форвард был ближе к мячу, но Навас в спину врезался в него, выставив ногу. Арбитр был в 5-7 метрах. Я не знаю, почему он не отважился дать свисток. Нарушение есть нарушение. Этот момент теперь будет очень долго обсуждаться. Все-таки арбитру нужно исходить из главного постулата – судить по правилам», – заявил Орлов.