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  • Орлов: «Судейство Мешкова в игре с «Ростовом»? Арбитр должен судить по правилам»

Орлов: «Судейство Мешкова в игре с «Ростовом»? Арбитр должен судить по правилам»

4 декабря 2016, 12:50
62

Известный телекомментатор Геннадий Орлов остался недоволен судейством Виталия Мешкова в матче 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0). По его словам, арбитр должен был назначить пенальти во втором тайме за фол Сесара Наваса на Александре Кокорине.

«Что касается самого острого момента матча, то он был во втором тайме, когда Навас грубо сыграл на Кокорине. Форвард был ближе к мячу, но Навас в спину врезался в него, выставив ногу. Арбитр был в 5-7 метрах. Я не знаю, почему он не отважился дать свисток. Нарушение есть нарушение. Этот момент теперь будет очень долго обсуждаться. Все-таки арбитру нужно исходить из главного постулата – судить по правилам», – заявил Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Кокорин Александр Навас Сесар Орлов Геннадий Мешков Виталий
Комментарии (62)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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eleng
1480845362
Согласен, и судья по-правилам и комментатор- нейтрально.
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KorolShut
1480845405
Как надоел этот болельщик зенита, ноет постоянно. Будь такой эпизод не в матче зенита, он бы и не заметил
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Andrew01
1480846074
Если судить по правилам, то Юсупова надо было удалять за 2 желтые, но судья его пожалел....
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АлёшкА91
1480846479
Хватит ныть Гена
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Йогурт Мэн
1480847097
Эх, Гена, Гена, нужна тебе замена.. сидеть тебе бы на скамейке, да не на стадионе, а во дворе и там всякую чушь сочинять)
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UmbroDon
1480850377
Хорошо ,что Орлов не комментировал это матч.
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Каратель помойников
1480855049
а что же гена не высказывался о судействе после первой игры с ростовом?
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Александ1982
1480858913
если бы у бабушки был бы..... надо забивать, а то когда в ворота зенита не ставят, то комментатор молчит))) и вообще комментатор должен соблюдать нейтралитет а не поддерживать свою команду
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Zeff
1480861149
Зенит явно засуживают, в угоду светлой идее "Спартак - Чемпион". А Спартак как был кучей неуравновешенных психопатов, так и остался. Причём это распространяется и на многочисленных поклонников, всех возрастов и званий. Такое впечатление, что все они страдают маниакально - депрессивным психозом и постоянно находятся в фазе острого обострения.
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ЗЖМ
1480864732
Гена, молчал бы уже, а то первый круг вспоминается!
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