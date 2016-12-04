Таски: «Когда впервые уезжал в Россию, многие говорили: «Куда ты едешь? Смотри, будь аккуратен»

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился ощущениями от пребывания в России, а также рассказал о своем опыте выступления за «Баварию» в прошлом сезоне. Напомним, что 29-летний немец, выступая за мюнхенцев на правах аренды, стал победителем Бундеслиги.

— Германия — родина дисциплины. А Россия? Как вам здесь живется?

— Мне здесь нравится. Когда только уезжал сюда, слышал порой скептические мнения: «Куда ты едешь? Смотри, будь аккуратен…» Но когда те, кто мне это говорил, побывали здесь, они тут же изменили свои представления. Теперь считают, что Москва — великолепный, современный город, где можно найти все, что нужно. Никаких проблем. И, кстати, не вижу большой разницы в поведении между русскими и немцами. Понятно, что в чем-то уклад жизни отличается. Например, в Германии обращают внимание на дисциплину. Во многих местах не рекомендуется шуметь после десяти вечера.

— Второе чемпионство в Германии вы выиграли с «Баварией» этой весной. Можете сравнить ощущения?

— Разница очень большая. И дело даже не в том, что стал старше. В 2007 году мне было девятнадцать. Тот сезон был первым для меня в профессиональном футболе. Ощущения непередаваемые, ни с чем несравнимые. «Бавария» же практически каждый сезон становится лучшей. Очень надеюсь, что следующей весной «Спартак» завоюет российский титул.

— Гвардиола, с которым вы работали в «Баварии», как-то заметил, что легче поменять женщину, чем футбольную команду. Как вам дался переезд в Россию?

— В моей карьере было не так много переходов. Играл в «Штутгарте» 13–14 лет. Воспитанник этого клуба, становился с ним чемпионом. Думал, что и завершу карьеру там. Мне кажется, чтобы все получалось успешно, необходимо закрепиться в составе команды и развиваться с ней. В «Спартаке» я уже три года. Думаю, что в этом сезоне вместе с одноклубниками способен добиться самого высокого результата. А что касается моих приключений в Мюнхене, то тут все просто. Есть «Реал», «Барселона» и «Бавария»; эти клубы — лидеры европейского футбола. Если «Бавария» зовет к себе, то нужно соглашаться.

— Вы понимали, что там будет непросто?

— Да, в тот момент, когда перешел в команду, многие защитники были травмированы, но и я находился не в оптимальной форме. Шесть недель отпуска, конечно, сказались. Одно дело, когда ты конкурируешь с игроками мирового класса, находясь в хороших физических кондициях, другое — после довольно продолжительного отдыха. Да, мы успели провести один тренировочный сбор, но мне все равно приходилось работать в два раза больше, чтобы догнать партнеров, которые на тот момент уже были готовы играть. Конечно, я понимал, что здесь не получится выйти на тренировку и сказать себе: «Ну ладно, сегодня на пять процентов снижу к себе требования…» К тому же Гвардиола — один из лучших европейских тренеров. Он пристально следит за каждым твоим действием.

— Многие обратили внимание на то, что, вернувшись из аренды, вы стали трудиться с удвоенной энергией.

— Не думаю, что вся эта история с арендой как-то повлияла на меня. Считаю, что мог закрепиться в «Баварии» и остаться там на несколько лет. Но для этого нужно было знать заранее, как сложится ситуация… Перешел в немецкий клуб в последний день перед закрытием трансферного окна, был не в форме. Предполагаю, что поэтому у меня и не получилось. Летом вернулся в «Спартак» — в команду с большим именем, в которой комфортно себя чувствовал. Решил, что остаюсь с красно-белыми, и начал усиленно работать на тренировках, до и после. И сейчас делаю все возможное, чтобы приносить пользу команде.