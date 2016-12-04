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Дзагоев: «Не верю в слухи об уходе Слуцкого»

4 декабря 2016, 10:13
11

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Лично для меня уход Леонида Викторовича – это просто слухи, таких слухов миллион, и появляются они постоянно. Это случается со всеми тренерами. Сложно что-либо комментировать, не обладая фактами. Когда будет конкретика, тогда я скажу, верю в то, что он покинет команду, или не верю», – сказал футболист.

Ранее сообщалось, что специалист может объявить об отставке после матча с «Тоттенхэмом».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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Mi6
1480838029
Все верят и надеются, а он нет.
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Фан666
1480839324
Надоели эти слухи, ну уйдёт и уйдёт. Будут отставка скажут, а так то чего гадать и какая кому разница кто будет ЦСКА тренировать, кроме фанатов ЦСКА
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VIPded
1480839465
Ждём официоза.
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vladimir-7
1480840115
Во-первых, сейчас игроку не этично обсуждать уход (или переход) главного тренера из команды. Во- вторых, нет оснований для обсуждения этого вопроса. Есть только слухи, которые не обсуждаются и эти слухи возникли только от журналистов СМИ. Вот Президент ПФК ЦСКА Е.Л. Гинер сообщит, вот тогда можно будет и обсуждать. А пока нет темы для обсуждения.
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айор балдёжник
1480841007
УЙДЁТ ИФА СОТКА
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1480841416
Не слухи , а факт. Феола недоделанный.
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alexis02lion
1480847231
Верю не верю. Он то всё время почти травмирован был, так что зачем его то спрашивать. Слухов много, как и претендентов на его место. А так по сути правильное интервью и ответ. Слухи никогда не комментируют, на то они и слухи, что часто оказываются неправдой и кто-то и=за них только пиарится.
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Krasnodar 123
1480850271
Верю не верю-- развели здесь ромашка понимаищ!
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Konjaga
1480923344
Не надо слухами жить.Уйдет,на смену придет другой!Поглядим.Сейчас надо состав окультурить,для начала!
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Dobroe Teplo za CSKA
1480937400
скорей всего уйдет
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