Дзагоев: «Не верю в слухи об уходе Слуцкого»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Лично для меня уход Леонида Викторовича – это просто слухи, таких слухов миллион, и появляются они постоянно. Это случается со всеми тренерами. Сложно что-либо комментировать, не обладая фактами. Когда будет конкретика, тогда я скажу, верю в то, что он покинет команду, или не верю», – сказал футболист.

Ранее сообщалось, что специалист может объявить об отставке после матча с «Тоттенхэмом».