Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гацкан: «Нас подвела реализация моментов, а также проблемы с последним пасом»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан дал оценку игре своей команды в матч 17-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).

    «Почему не удалось победить? Нас подвела реализация моментов, а также проблемы с последним пасом.

    В последние дни мы готовились только к «Зениту». Все наши силы отдали на подготовку к этой встрече. Сейчас есть немного времени, чтобы успеть восстановиться.

    Думаю, на ПСВ нам должно хватить сил. Главное — правильно настроиться в психологическом плане», — сказал Гацкан.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2016 06:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 декабря 2016, 14:53

      вас подвёл кадровый голод и предстоящий супер-матч во вторник...

      Саша Бухаров, при всём к нему уважении, всё-таки не чета, ни Полозу, ни Азмуну и отсутствие этих нападающих в каждом тайме делало атакующую линию неполноценной... может Григорьева пора подключать к заменам? а Саша пускай сидит до пенсии...

      Медведеву просто повезло, что ничего не прилетело...Когда он мёртво взял мяч во втором тайме( от Витселя вроде бы, из-за штрафной удар был), я даже подпрыгнул от удивления... НА выходах откровенно слаб, а игра на линии скорее напоминает игру ЗА ЛИНИЕЙ... Три-четыре раза запутывался в сетке ворот, когда совершал прыжок за мячом.... Кто-то должен ему сказать, что вратарь должен играть СНАРУЖИ, А НЕ ВНУТРИ ВОРОТ...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 