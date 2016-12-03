Тарханов: «В таких играх, как с ЦСКА, нужно забивать свои моменты»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением по поводу разгромного поражения от ЦСКА (0:4) в матче 17-го тура РФПЛ. Специалист отметил, что не последнюю роль в провале команды сыграла психология.

«Мы 25 минут играли на равных, пытались навязать свою игру. Потом был провальный отрезок, когда пропустили четыре мяча. Могу сказать, что в таких играх надо реализовывать свои моменты.

Почему провалились? Психологический момент. После пропущенных мячей начинаем переживать», – приводит слова Тарханова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.