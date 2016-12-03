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Чалов и Траоре – в атаке ЦСКА на матч с «Уралом»

3 декабря 2016, 12:49
5

ЦСКА и «Урал» определились со стартовыми составами на поединок 17-го тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Головин, Миланов, Чалов, Тошич, Траоре.

Запасные: Чепчугов, Дзагоев, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Динга, Павленко, Фидлер, Новиков, Коробов, Кулаков, Павлюченко, Лунгу.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Хозин, Меркулов, Панков, Серченков, Щербаков, Подоксенов, Ставпец, Бугуи, Конате.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Арена ЦСКА» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал
Комментарии (5)
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каа
1480759971
Запас конечно внушительный ... ((( двое вечно недолеченных...и два сосунка... докатились ...((( слов нет одни эмоции
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dedruz
1480760911
Лебединая песня...хочет доказать, что он был прав, когда играл в одну палку на передовой.
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Joko21
1480761930
Скамейка "внушительная". Игра в 2 нападающих? На мой взгляд Траоре - это минус один полевой игрок у ЦСКА. Можно считать, что будут играть сразу в меньшинстве. Лично мое мнение
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СашкаГуров
1480763389
нахуя бревно
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