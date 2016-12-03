Чалов и Траоре – в атаке ЦСКА на матч с «Уралом»

ЦСКА и «Урал» определились со стартовыми составами на поединок 17-го тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Головин, Миланов, Чалов, Тошич, Траоре.

Запасные: Чепчугов, Дзагоев, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Динга, Павленко, Фидлер, Новиков, Коробов, Кулаков, Павлюченко, Лунгу.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Хозин, Меркулов, Панков, Серченков, Щербаков, Подоксенов, Ставпец, Бугуи, Конате.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Арена ЦСКА» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.