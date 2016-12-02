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  • Арустамян: «ЦСКА никогда не рассматривал кандидатуру Кононова. Только Гончаренко»

Арустамян: «ЦСКА никогда не рассматривал кандидатуру Кононова. Только Гончаренко»

2 декабря 2016, 22:16
12

Телекомментатор Нобель Арустамян в эфире программы «8-16» опроверг информацию о том, что Олег Кононов рассматривался в качестве возможной замены Леониду Слуцкому.

«В тот день, когда появилась информация об уходе Слуцкого из ЦСКА, в кабинете у гендиректора ЦСКА был Кононов, только не Олег, а директор стадиона, у которого тоже фамилия Кононов. При всем уважении к Олегу Кононову, очень хорошему специалисту, ЦСКА никогда не рассматривал его кандидатуру. Только Гончаренко – вот кто всегда был вариантом, который должен рано или поздно прийти», – сказал Арустамян.

Также поделился сведениями о будущем Леонида Слуцкого.

«Что касается Слуцкого, то его будущее зависит от итогов личного разговора с Гинером. Если бы была важна только реакция и желание Слуцкого, то отставка случилась бы в начале ноября, когда тренер в первый раз хотел уйти. Но была договорeнность, что разговор между Слуцким и руководством клуба отложится. Чем разговор завершился, мы не знаем».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Кононов Олег Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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Gullit 76
1480706704
Лёня стоял на коленях? Всё решит Тотенхэм.
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Kulimen
1480707001
Телекомментатор Арустамяну лучше знать, что в клубе происходит
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Krasnodar 123
1480708749
НУ КУРЧАВЫЙ--ВСЕ ЗНАЕТ!
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VikNMar
1480714107
Пора депутату Газзаеву сдавать мандат и в ЦСКА .........
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арейская
1480722742
Я думаю Слуцкий не уйдёт...
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alboro
1480736734
Поберегите Кононова для Спартака
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vladimir-7
1480746234
Откуда Нобель знает кого рассматривает ЦСКА, а кого не рассматривает. Данный вопрос разрешится после двух игр ЦСКА (с Уралом и с Тотенхемом) Думаю встреча Е.Л. Гинера и Л.В. Слуцкого по поводу заявления Слуцкого об уходе из ЦСКА решится (может быть уже решён) на следующей неделе и Л.В. Слуцкий останется главным тренером ПФК ЦСКА.
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за ЦСКА с 1980г
1480747977
Директора стадиона спец.по фамилии назначили..
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Виталич
1480748703
тоже мне кажется что Бегемот не уйдет..
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Cobold
1480754695
Арустамян - ещё та сплетница. Пиздит, как Троцкий!
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