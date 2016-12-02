Арустамян: «ЦСКА никогда не рассматривал кандидатуру Кононова. Только Гончаренко»

Телекомментатор Нобель Арустамян в эфире программы «8-16» опроверг информацию о том, что Олег Кононов рассматривался в качестве возможной замены Леониду Слуцкому.

«В тот день, когда появилась информация об уходе Слуцкого из ЦСКА, в кабинете у гендиректора ЦСКА был Кононов, только не Олег, а директор стадиона, у которого тоже фамилия Кононов. При всем уважении к Олегу Кононову, очень хорошему специалисту, ЦСКА никогда не рассматривал его кандидатуру. Только Гончаренко – вот кто всегда был вариантом, который должен рано или поздно прийти», – сказал Арустамян.

Также поделился сведениями о будущем Леонида Слуцкого.

«Что касается Слуцкого, то его будущее зависит от итогов личного разговора с Гинером. Если бы была важна только реакция и желание Слуцкого, то отставка случилась бы в начале ноября, когда тренер в первый раз хотел уйти. Но была договорeнность, что разговор между Слуцким и руководством клуба отложится. Чем разговор завершился, мы не знаем».