Натхо: «Постараемся чаще побеждать в родном доме на радость переполненным секторам»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями накануне матча 17-го тура РФПЛ против «Урала».

«Спасибо «Арене-Химки», но «Арена ЦСКА» – это просто великолепнейший стадион с колоссальной энергетикой, ты без преувеличения чувствуешь дыхание людей, настолько близко к трибунам проходит игра.

Сейчас болельщики важны для нас как никогда. У нас осталось больше домашних матчей, чем у конкурентов, и каждый такой поединок дает нам огромное преимущество. Будем стараться как можно чаще побеждать в родном доме на радость переполненным секторам», – сказал Натхо.