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    Генеральный директор «Уфы»: «Гончаренко не сообщал мне, что покинет «Уфу»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что главный тренер Виктор Гончаренко уйдет в ЦСКА и уже сообщил об этом руководству клуба.

    «На сегодняшний день Виктор Гончаренко является действующем главным тренером «Уфы» и готовит команду к игре с «Томью». Что будет после матча, будет известно после матча. С Виктором Михайловичем мы видимся каждый день, но о том, что он покинет «Уфу», он мне не сообщал», – сказал Газизов.

    Ранее сообщалось также, что президент ЦСКА Евгений Гинер уже договорился с Гончаренко о переходе в армейский клуб.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2016 19:45
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 3 декабря 2016, 02:04

      Сайт OneDivision уже Олега Кононова к нам в "Уфу" сватает. Якобы у него уже есть предложение от нашей команды.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 3 декабря 2016, 00:13

      Будет жалко если он уйдет в зимнем перерыве. Только создал боевитую команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 2 декабря 2016, 23:21

      Жди звонка из ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 декабря 2016, 21:44

      Он в любой момент может улететь в Белоруссию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 2 декабря 2016, 21:23

      С ним то Акинфеев свою серию прервет. Прям аж жалко такой рекорд портить. ))

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > sochi-2013 3 декабря 2016, 17:04

      Какой рекорд? Ведь у Игоря ещё рекорд "сухих" матчей во внутреннем чемпионате?

      0
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      ...
      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > Ral13 3 декабря 2016, 17:47

      В 1988г. Ринат Дасаев был признан "Лучшим вратарем мира".
      Без комментариев.

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 2 декабря 2016, 20:32

      Жаль, что уйдёт, "Уфе" он поставил игру, поднял команду.

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 2 декабря 2016, 19:50

      Успеет ещё.

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