АПЛ. «Тоттенхэм» пять раз забил «Суонси», «Лестер» проиграл «Сандерленду» и другие результаты

В матче 14-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в родных стенах одержал разгромную победу над «Суонси», отправив в ворота соперника пять безответных мячей – 5:0. Дублями отметились Гарри Кейн и Кристиан Эриксен.
В других встречах «Лестер» в гостях потерпел поражение от «Сандерленда», «Кристал Пэлас» не оставил шансов «Саутгемптону», «Сток Сити» добыл победу над «Бернли», «Уотфорд» в меньшинстве проиграл «Вест Бромвичу».
Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур
Кристал Пэлас – Саутгемптон – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Бентеке, 33; 2:0 – Томкинс, 36; 3:0 – Бентеке, 85.
Сток Сити – Бернли – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Уолтерс, 20; 2:0 – Муниеса, 35.
Сандерленд – Лестер – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Хут, 64 (в свои ворота); 2:0 – Дефо, 77; 2:1 – Оказаки, 80.
Тоттенхэм – Суонси – 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Кейн, 39 (с пенальти); 2:0 – Сон, 45; 3:0 – Кейн, 49; 4:0 – Эриксен, 70; 5:0 – Эриксен, 90+2.
Вест Бромвич – Уотфорд – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Эванс, 16; 2:0 – Брант, 34; 2:1 – Кабаселе, 59; 3:1 – Филлипс, 90.
Удаление: нет – Перейра, 84.