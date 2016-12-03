АПЛ. «Тоттенхэм» пять раз забил «Суонси», «Лестер» проиграл «Сандерленду» и другие результаты

В матче 14-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в родных стенах одержал разгромную победу над «Суонси», отправив в ворота соперника пять безответных мячей – 5:0. Дублями отметились Гарри Кейн и Кристиан Эриксен.

В других встречах «Лестер» в гостях потерпел поражение от «Сандерленда», «Кристал Пэлас» не оставил шансов «Саутгемптону», «Сток Сити» добыл победу над «Бернли», «Уотфорд» в меньшинстве проиграл «Вест Бромвичу».

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Кристал Пэлас – Саутгемптон – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бентеке, 33; 2:0 – Томкинс, 36; 3:0 – Бентеке, 85.

Сток Сити – Бернли – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Уолтерс, 20; 2:0 – Муниеса, 35.

Сандерленд – Лестер – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Хут, 64 (в свои ворота); 2:0 – Дефо, 77; 2:1 – Оказаки, 80.

Тоттенхэм – Суонси – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 39 (с пенальти); 2:0 – Сон, 45; 3:0 – Кейн, 49; 4:0 – Эриксен, 70; 5:0 – Эриксен, 90+2.

Вест Бромвич – Уотфорд – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Эванс, 16; 2:0 – Брант, 34; 2:1 – Кабаселе, 59; 3:1 – Филлипс, 90.

Удаление: нет – Перейра, 84.

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