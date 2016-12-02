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    Канделаки заявила, что переговоры о покупке прав на показ ЧМ-2018 идут сложно

    Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что телеканал заинтересован в покупке прав на показ матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира – 2018. Однако, по словам Канделаки, переговоры идут сложно.

    «Кубок конфедераций будет принадлежать тому, кто купит чемпионат мира по футболу. Осталось ждать совсем немного. Мы все ждем, но, как сказал Виталий Леонтьевич Мутко в эфире нашего телеканала, цена очень высока. Поэтому переговоры в этом году достаточно сложные», – сказала Канделаки.

    Напомним, Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве, Санкт– Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

    Источник: ТАСС

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    02.12.2016 14:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 декабря 2016, 15:42

      Эта дзюбалаки еше за ла лигу ответит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 8 декабря 2016, 13:58

      сосни у какого-нибудь пузатого, пусть выделит средства, тебе же не впервой.......... заодно и рейтинги поднимешь свои хотя бы до уровня плинтуса

      1
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    • ...
      Рейтинг: +93

      barbardir 6 декабря 2016, 19:40

      Давайте еще свой же ЧМ не покажем

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 декабря 2016, 15:38

      Мудко уже сам свои безразмерные карманы растопырил. А для Матч ТВ
      скажет, ищите спонсора. Ну, это при условии, если его не сковырнут до
      начала Кубка конфедераций. Так что думайте, мадам.

      -1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 2 декабря 2016, 14:59

      Ты думала Мутко даром отдаст.

      -1
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