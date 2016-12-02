Кононов: «Богатый опыт Тихонова и Шалимова помогал в «Краснодаре»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своей работе и отношениях с помощниками Андреем Тихоновым и Игорем Шалимовым.

«Увольнение – это всегда стресс. Но если ты принял такое решение, то главное – потом не передумывать. Нужно идти до конца. А то начинают уговаривать.

Я с большим уважением отношусь и к Андрею, и к Игорю, которые помогали мне в «Краснодаре». Главной задачей обоих стала индивидуальная работа с игроками. И их богатый опыт как футболистов помог. Тихонов отвечал за полузащиту, Шалимов – за нападение и тоже полузащиту. Не стоит думать, что если они были звездами на поле, то такие же и в тренерстве, в быту. Это не так. У меня не было никакого дискомфорта в работе с ними», – сказал Кононов.

Напомним, Кононов покинул «Краснодар» в сентябре этого года. Команду возглавил Игорь Шалимов.