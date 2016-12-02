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  • Рейнгольд: «Все увидели футбольный шабаш в исполнении «Спартака»

Рейнгольд: «Все увидели футбольный шабаш в исполнении «Спартака»

2 декабря 2016, 09:31
7

Мастер спорта СССР и бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игроков столичного клуба в матче с «Крыльями Советов» за непрофессиональное отношение к делу.

«Все достаточно просто: Каррера, видимо, все-таки не до конца достучался до игроков. Дверь чуть-чуть приоткрыл, о чем-то попросил, это сделали, а потом забыли обо всем. С таким настроением выходить на поле нельзя, и если ты не хочешь играть, дорогой мой профессионал, ты должен был поднять руку на установке и сказать: «Мистер Каррера, у меня нет желания играть в такой мороз». Это было бы хотя бы честно и открыто.

«Спартак» должен понять, что у них нет такого мастерства, чтобы обыгрывать любого соперника на классе. «Спартак» может что-то показывать только при условии сплоченности, только при условии самоотдачи, желания играть и проявлять себя, приносить пользу клубу. Сегодня же футболисты выглядели так, будто перед игрой спокойно распивали пиво. Их белая форма сегодня даже не была испачкана, это ужасно!

Меня потрясает отношение игроков к своей работе! И перед этой игрой Кутепов, Промес, Мельгарехо, Комбаров и Маурисио должны были поднять руку и сказать, что не хотят лететь в Самару! Отдельно отмечу полезные действия Дениса Давыдова, парень – молодец! Бился, старался, выполнял объем неплохой, бил по воротам. К нему вопросов меньше, чем ко всем остальным футболистам «Спартака».

Это все проблемы москвичей, нельзя не отметить игры «Крыльев Советов», которые сегодня выглядели очень здорово, молодцы! Я жалею только об одном: надо было самарцам еще мяча три «Спартаку» забить, грохнуть их так, чтобы они на все оставшиеся матчи это запомнили! Так относиться к своей работе... это преступление!

Жалко Карреру, потому что, очевидно, команда не выполнила ни одной его установки на матч. Вышли на поле люди, которым абсолютно пофиг результат матча. Еще одно доказательство того, что люди, рассуждающие о чемпионстве «Спартака», несут чушь! С такой игрой «Спартак» чемпионом не станет! Игроки «красно-белых» видимо не поняли, что их успех в первой части сезона – это заслуга командной самоотдачи, желания играть в футбол, грызть землю! Это и есть главное преимущество «Спартака», а сегодня мы увидели футбольный шабаш в исполнении этой команды. И по этому матчу мне за «Спартак» стыдно! Хорошо, что такой провал случился сегодня, а не во второй части сезона, когда каждое очко будет на вес золота!

Если вы вышли на поле, будьте любезны отпахать. А сегодня в исполнении «Спартака» мы увидели футбольное безобразие!» – заявил ветеран.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Комбаров Дмитрий Кутепов Илья Давыдов Денис Мельгарехо Лоренцо Промес Квинси Маурисио Каррера Массимо
Комментарии (7)
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vladimir-7
1480661171
Спартак выходил на игру как "Академики с тросточками" (по Газзаевски), а уходил после избиения Крыльями, как "Инвалиды с костылями".
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neofizer
1480663611
ну чьто вы,это ж будущий "печенён.."
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seawave
1480664144
...За щеку возьмет всегда!...
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Фан666
1480665489
И всё равно Рейнгольд лох педальный!
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momwig_
1480668255
Прав. То, что мы показывали в 1-м круге, возможно пока только на максимуме. Любая слабина - и провал. На Спартак и так всегда настраиваются, о чем сами же говорят, а на Спартак, выскочивший на 1 место - ещё в разы сильнее. Обыграть "на одной ноге" при таких раскладах никого не получится.
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Serjoga
1480691682
А чё не кричишь,- "Спартак в ФНЛ"!?
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sined1951
1480702279
Нежелание играть у игроков Спартака не заметил. Все старались, бегали, ног не убирали. Просто очень вдохновенно и с высокой результативностью сыграли Крылья Советов, прямо как Ростов против Баварии. Такие матчи, хоть и редко, но случаются. А вот хвалить Давыдова не надо.Человек играет в нападении и не владеет сильным, поставленным ударом. За что его хвалить?
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