Рейнгольд: «Все увидели футбольный шабаш в исполнении «Спартака»

Мастер спорта СССР и бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игроков столичного клуба в матче с «Крыльями Советов» за непрофессиональное отношение к делу.

«Все достаточно просто: Каррера, видимо, все-таки не до конца достучался до игроков. Дверь чуть-чуть приоткрыл, о чем-то попросил, это сделали, а потом забыли обо всем. С таким настроением выходить на поле нельзя, и если ты не хочешь играть, дорогой мой профессионал, ты должен был поднять руку на установке и сказать: «Мистер Каррера, у меня нет желания играть в такой мороз». Это было бы хотя бы честно и открыто.

«Спартак» должен понять, что у них нет такого мастерства, чтобы обыгрывать любого соперника на классе. «Спартак» может что-то показывать только при условии сплоченности, только при условии самоотдачи, желания играть и проявлять себя, приносить пользу клубу. Сегодня же футболисты выглядели так, будто перед игрой спокойно распивали пиво. Их белая форма сегодня даже не была испачкана, это ужасно!

Меня потрясает отношение игроков к своей работе! И перед этой игрой Кутепов, Промес, Мельгарехо, Комбаров и Маурисио должны были поднять руку и сказать, что не хотят лететь в Самару! Отдельно отмечу полезные действия Дениса Давыдова, парень – молодец! Бился, старался, выполнял объем неплохой, бил по воротам. К нему вопросов меньше, чем ко всем остальным футболистам «Спартака».

Это все проблемы москвичей, нельзя не отметить игры «Крыльев Советов», которые сегодня выглядели очень здорово, молодцы! Я жалею только об одном: надо было самарцам еще мяча три «Спартаку» забить, грохнуть их так, чтобы они на все оставшиеся матчи это запомнили! Так относиться к своей работе... это преступление!

Жалко Карреру, потому что, очевидно, команда не выполнила ни одной его установки на матч. Вышли на поле люди, которым абсолютно пофиг результат матча. Еще одно доказательство того, что люди, рассуждающие о чемпионстве «Спартака», несут чушь! С такой игрой «Спартак» чемпионом не станет! Игроки «красно-белых» видимо не поняли, что их успех в первой части сезона – это заслуга командной самоотдачи, желания играть в футбол, грызть землю! Это и есть главное преимущество «Спартака», а сегодня мы увидели футбольный шабаш в исполнении этой команды. И по этому матчу мне за «Спартак» стыдно! Хорошо, что такой провал случился сегодня, а не во второй части сезона, когда каждое очко будет на вес золота!

Если вы вышли на поле, будьте любезны отпахать. А сегодня в исполнении «Спартака» мы увидели футбольное безобразие!» – заявил ветеран.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.