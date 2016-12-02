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    Булатов: «Что мешало «Спартаку» играть весь матч так, как в концовке?»

    Экс-футболист «Крыльев Советов» и «Спартака», работающий сейчас главным тренером «Торпедо» Виктор Булатов прокомментировал назначенный пенальти в ворота москвичей.

    «Скажу так: Кутепов дал повод его назначить. В этом эпизоде им управляли эмоции, а не разум. Надо было спокойно плассироваться перед Паскуато, а не в подкате лететь. Когда в концовке первого тайма забивал Ткачев, команды переиграли уже почти полминуты. По-хорошему, Левников должен был свистнуть раньше и не дать «Крыльям» закончить атаку. Впрочем, это не оправдывает спартаковцев, которые грубо ошиблись.

    Они оголили зону – чего в предыдущих матчах не наблюдалось. Да и движение оставляло желать лучшего. В первые 30 минут они зачем-то сбились на навесы, словно забыли, что Зе Луиш травмирован. Потом ускорили игру, пытались создавать моменты за счет розыгрыша мяча, проникающих передач – и у «Крыльев» сразу возникли проблемы. Что ж мешало с самого начала так играть?» – удивляется Булатов.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2016 07:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1292

      каа 2 декабря 2016, 13:12

      Булатов:
      - «Что мешало «Спартаку» играть весь матч так, как в концовке?»
      - «Крыльев Советов»

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 2 декабря 2016, 10:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      надо срочно назначить специальный выпуск Свисток и найти все недочеты в работе судьи, а то что свиньи играют плохо никто не видит кроме тренера и еще то что Зенит убили в Краснодаре и гол забили из положения вне игры даже никто не обмолвился по этому поводу, а то что кастолому Вернблюду за аналогичное нарушение дают один матч дисквалификации а Гарсии три это что и всем насрать так должно быть эти москали совсем оборзели

      -4
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      Рейтинг: +3546

      momwig_ 2 декабря 2016, 09:15

      Не заметил я какой-то особой игры в концовке, да и проблем особых у КрыС - за весь матч. Да, были моменты, но в основном - бестолково, и главное - расслаблено. Собраться толком так и не смогли до конца матча. Психология, выходит, пока хромает. Вот и посмотрим, как оно будет дальше.

      3
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      Рейтинг: +427

      policepnz 2 декабря 2016, 09:05

      че плакать они уже на ИБИЦЕ в отпуске судя по словам Карреты GT

      0
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