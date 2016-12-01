Дьяков: «Может, в «Томи» кто-то не доживет до зарплаты. Посмертно будут выплачивать»

Защитник «Томи» Виталий Дьяков заявил, что руководство томского клуба по-прежнему не решило вопрос погашения долгов по зарплатам перед футболистами. Как отметил россиянин, задолженности есть не только перед игроками, но и перед всем персоналом. При этом обещания руководства погасить их ничем не подтверждаются.

– Зарплату вам выплатили?

– Больная тема для нашей команды. Шесть месяцев задолженности. Продвижений абсолютно никаких нет, и, мне кажется, их не предвидится. Вначале обещали заплатить в сентябре, потом в октябре, в ноябре. Сказали: «Подождите до 30 ноября». Теперь говорят – подождите до четвертого декабря. Такая проблема не только у футболистов, но и у всех работников клуба. Весь персонал: доктора, массажисты, администраторы, уборщицы на базе. Никто ничего не получает.

Не знаю, как они живут. На пенсию бабушек или дедушек. Если бы кто-нибудь из вас не получал бы столько времени зарплату, то сменил бы место работы. За шесть месяцев в команде ни разу не видел ни президента клуба, ни губернатора. Не знаю, чьи слова передают те люди, которые появляются от их имени. Денег нет. Их обещают, но, скорее всего, ничего уже не будет. Никто нас не понимает, а руководство бездействует.

– Сказали, что выплатят в декабре...

– Может, в декабре 2030 года. Сказали 4 декабря. А год не назвали. Ну что, будем ждать. Лет пять подождем, а там, глядишь, и терпение лопнет. Может, кто-то не доживет. Посмертно будут выплачивать.

– Почему возникла такая ситуация? Томская область не готова к высшей лиге?

– Думаю, да. Абсолютно. Команда, видимо, вышла без единого рубля в своей копилке. Наверное, на что-то рассчитывали. Кто-то что-то пообещал. Но только на словах. На деле – ничего. Да и результат закономерен.