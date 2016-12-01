Петраков: «Томь» повела в счете и просто перестала играть. Для меня это загадка»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели крупное поражение от «Локомотива» со счетом 1:6. По словам специалиста, после забитого гола томский клуб просто встал и перестал играть.

«Причины поражения? Не могу объяснить, что произошло. Мы повели в счете и просто перестали играть. Так нельзя. Не могу понять, что происходит с командой. Я не могу объяснить причину, почему команда после забитого гола просто перестала играть. Для меня это такая же загадка, как и для всех любителей футбола и наших болельщиков», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».