Рахимов: «Краснодар» и «Спартак» похожи по стилю, поэтому тактику на матч не меняли»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ, в котором его подопечные со счетом 2:1 одержали победу над «Краснодаром». По словам специалиста, грозненский клуб придерживался такой же тактики, что и в игре против «Спартака».

«Мы еще до матча говорили, что стили игры «Спартака» и «Краснодара» похожи. Поэтому тактику на встречу не меняли. И то, что не удалось сделать против «Спартака», перенесли на сегодняшнюю игру. Считаю, что мы по праву победили «Краснодар», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».