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  • Нобоа: «Матч с «Баварией»? Не припомню, чтобы мы когда-нибудь играли на таком морозе»

Нобоа: «Матч с «Баварией»? Не припомню, чтобы мы когда-нибудь играли на таком морозе»

1 декабря 2016, 15:36
1

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа отметил тяжелые погодные условия в матче с «Баварией» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Футболист признался, что при морозе он не в состоянии концентрироваться на игре.

«Вы думаете, кому-то приятно играть в такой холод? Если у меня во время матча замерзают уши или руки, то это конец – я больше не могу сконцентрироваться. Уже много лет выступаю в России, но не припомню, чтобы мы когда-нибудь играли на таком морозе. Даже когда приходилось выходить на поле при «-15» в Казани, мороз не ощущался так, как сейчас. Жуткие условия, но они одинаковы для обеих команд. У нас не было преимущества из-за мороза.

На морозе мяч становится тяжелее. Если бьешь верхом, мяч сразу же камнем падает вниз. До ворот было недалеко, поэтому у меня все и получилось. А вот от дальних передач и ударов на таком холоде нужно воздержаться. Когда баварцы пытались сделать перевод с фланга на фланг, мяч просто не летел – благодаря этому я сделал три или четыре перехвата», – приводит слова Нобоа «Аргументы недели».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов Бавария Нобоа Кристиан
Комментарии (1)
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Небесная
1480630651
Мороз в помощь)).
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