«Спартак» пригласил шахматиста Карякина на матч с «Рубином»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов отметил, что клуб приглашает российского шахматиста Сергея Караякина на свой ближайший домашний матч. Клуб надеется, что гроссмейстер посетит стадион красно-белых 5 декабря в рамках встречи с «Рубином» в 17-м туре.

«Мы все болели за Сергея, он выступал очень хорошо и достойно. Если у него остались силы, мы приглашаем его на матч чемпионата России против «Рубина». Надеемся, что в будущем Сергей возьмет реванш у Карлсена и завоюет мировую шахматную корону», – заявил Родионов.