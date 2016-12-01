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  • Олег Иванов: «Почти в каждый трансферный период у меня были предложения от топ-клубов РФПЛ»

Олег Иванов: «Почти в каждый трансферный период у меня были предложения от топ-клубов РФПЛ»

1 декабря 2016, 12:27
9

Полузащитник «Терека» Олег Иванов отметил, что неоднократно имел варианты перехода в более именитые клубы РФПЛ. По мнению футболиста, нынешняя его команда способна решать самые серьезные турнирные задачи.

«Почти в каждый трансферный период у меня были предложения от топ-клубов, выступающих в чемпионате России. Просто где-то не договорились, где-то «Терек» не отпустил, где-то еще что-то. Так бывает. Это значит, что меня здесь уважают, доверяют и не хотят отпускать. Нормальная ситуация.

Не считаю, что «Терек» намного слабее кого-то в РФПЛ. Может, есть две, три, пускай даже четыре команды. Но «Терек» если и уступает им, то незначительно, а некоторые и вовсе превосходит. Я играю в хорошем, достаточно крепком клубе, который может ставить перед собой самые высокие цели», – заявил Иванов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ахмат Иванов Олег
Комментарии (9)
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kykyi
1480584578
"От топ клубов", смешно.
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momwig_
1480585258
Ну, значит так нужен был топ-клубам, что "не очень-то и хотелось"...
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vladimir-7
1480585925
Терек отличная команда и сейчас находится наверху турнирной таблицы и если судьи не помешают, будет играть в ЕК, и это буде заслуженно. Так, что продолжай играть в этой команде, где тебя уважают и доверяют.
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Kulimen
1480586145
Просто где-то не договорились, где-то не отпустили, где-то еще что-то...исчерпывающий ответ.
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alexis02lion
1480590378
С учётом трансферной политики Терека когда большинство уходят свободными агентами это победа клуба. Лидеров мало, но они остаются в команде. В Локо по ходу звали, в Спартак было дело, но остался. Может ещё куда. Как-то за Семёновым всё-таки больше охотились, как никак, а игрок сборной. Тут и от игрока многое зависит, не всегда переход идёт на пользу и некоторые это понимают. За Лигу Европы точно поборется, а там посмотрим, почти целый круг впереди.
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x-x-x-x-x
1480590619
удачи тебе и клубу!!!!!
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СЛАВА 81
1480590740
Вполне возможно , что бронзу когда нибудь зацепит.
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TYSON95
1480594081
хороший игрок!!!
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shinnik
1480599213
Уася,красаучег... может уже и плоть просражал?На крайняк.
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