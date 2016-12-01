Олег Иванов: «Почти в каждый трансферный период у меня были предложения от топ-клубов РФПЛ»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов отметил, что неоднократно имел варианты перехода в более именитые клубы РФПЛ. По мнению футболиста, нынешняя его команда способна решать самые серьезные турнирные задачи.

«Почти в каждый трансферный период у меня были предложения от топ-клубов, выступающих в чемпионате России. Просто где-то не договорились, где-то «Терек» не отпустил, где-то еще что-то. Так бывает. Это значит, что меня здесь уважают, доверяют и не хотят отпускать. Нормальная ситуация.

Не считаю, что «Терек» намного слабее кого-то в РФПЛ. Может, есть две, три, пускай даже четыре команды. Но «Терек» если и уступает им, то незначительно, а некоторые и вовсе превосходит. Я играю в хорошем, достаточно крепком клубе, который может ставить перед собой самые высокие цели», – заявил Иванов.