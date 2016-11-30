Ефремов: «Амкар» следующий. Там выиграем»

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).
– Как оцениваешь свои действия?
– Оставляют желать лучшего.
– Удаление сильно сказалось?
– Если честно, особо и не заметили. Всю игру мы хорошо оборонялись.
– Команда играла неплохо, но снова не реализовала моменты.
– За это очки не дают. Осталась последняя игра с «Амкаром». Там и будем выигрывать.
– Как оцените первую часть сезона для своей команды?
– Могли выступить лучше, набрать больше очков.
– Почему команда ни разу не побелила на выезде?
– Много всяких факторов. Надо работать, стараться. «Амкар» следующий. Там выиграем.
– Подсказывал партнерам, как против ЦСКА действовать?
– У нас есть для этого тренерский штаб, – передает слова Ефремова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.