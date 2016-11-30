Ефремов: «Амкар» следующий. Там выиграем»

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).

– Как оцениваешь свои действия?

– Оставляют желать лучшего.

– Удаление сильно сказалось?

– Если честно, особо и не заметили. Всю игру мы хорошо оборонялись.

– Команда играла неплохо, но снова не реализовала моменты.

– За это очки не дают. Осталась последняя игра с «Амкаром». Там и будем выигрывать.

– Как оцените первую часть сезона для своей команды?

– Могли выступить лучше, набрать больше очков.

– Почему команда ни разу не побелила на выезде?

– Много всяких факторов. Надо работать, стараться. «Амкар» следующий. Там выиграем.

– Подсказывал партнерам, как против ЦСКА действовать?

– У нас есть для этого тренерский штаб, – передает слова Ефремова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.