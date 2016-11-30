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    Матч с «Оренбургом» стал для Слуцкого трехсотым во главе ЦСКА

    Игра с «Оренбургом» стала для Леонида Слуцкого трехсотой на посту главного тренера ЦСКА.

    ЦСКА под руководством нынешнего наставника одержал 165 побед, 73 раза проигрывал и 61 раз расходился миром. Отметим, ни один бывший тренер армейского клуба таким количеством матчей похвастать не мог.

    Слуцкий возглавляет ЦСКА с октября 2009 года. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат России (сезоны-2012/13, 2013/14, 2015/16) и дважды – Кубок России (2010/11, 2012/13).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 19:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 30 ноября 2016, 21:17

      Вот,молодец! Какая отставка?! Кто же его отпустит!! Леонид,мы с вами! ЦСКА будет первым!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > за ЦСКА с 1980г 1 декабря 2016, 09:43

      ЦСКА будет первым всегда!

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