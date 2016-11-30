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    Дзагоев не попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Оренбургом»

    ЦСКА огласил стартовый состав на матч 16-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга». Напомним, встреча пройдет сегодня в Москве, начало – в 19:30. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Головин, Миланов, Вернблум, Тошич, Чалов.

    Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Дзагоев, Траоре, Ионов, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.

    «Оренбург»: Гутор, Полуяхтов, Воробьев, Малых, Нехайчик, Андреев, Ефремов, Померко, Коронов, Афонин, Ойеволе.

    Запасные: Руденко, Абакумов, Бамба, Шогенов, Саная, Бреев, Кацалапов, Батов, Делькин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 18:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 30 ноября 2016, 20:08

      да можно и вторым составом как нибудь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      kondar 30 ноября 2016, 19:15

      берегут Дзагу для шпор

      0
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