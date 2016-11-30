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    КДК не стал наказывать Гацкана дополнительной дисквалификацией

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах и дисциплинарных наказаниях по итогам матча 15-го тура РФПЛ «Ростов»«Анжи». По его словам, полузащитник ростовчан Александр Гацкан избежал дополнительной дисквалификации за удар игрока махачкалинцев Шамиля Гасанова.

    «По матчу «Ростов» – «Анжи»: за скандирование ненормативной лексики болельщиками ростовчан клуб оштрафован на 60 тысяч рублей.

    Также мы рассмотрели удаление Александра Гацкана. Футболист присутствовл на заседании вместе с представителем клуба. Мы посмотрели видеоматериал и ознакомились с позицией клуба. Гацкан принес извинения футболисту «Анжи» и выступил на заседании. Гасанов прислал письмо и сказал, что у него не серьезная травма и что Гацкан принес свои извинения. Поэтому мы приняли решение не наказывать дополнительно Гацкана, кроме автоматической дисквалификации», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.11.2016 17:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 30 ноября 2016, 21:09

      Хорошая новость.

      1
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      Рейтинг: +71

      Гамачl 30 ноября 2016, 19:18

      И правильно сделали.

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