Медведев, Киреев и Бухаров выйдут с первых минут против «Урала»

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Ростовом». Напомним, встреча пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Урал»: Заболотный, Кулаков, Динга, Фонтанелло, Данцев, Новиков, Коробов, Фидлер, Павленко, Лунгу, Павлюченко.

Запасные: Тимофеев, Арапов, Панков, Меркулов, Хозин, Подоксенов, Щербаков, Серченков, Конате, Бугуи, Ставпец.

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Гранат, Гуйе, Терентьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян, Григорьев, Эзатолахи, Бухаров.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Думбия, Ярошенко, Скопинцев, Христис.