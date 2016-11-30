Шалимов: «Не вижу в России команду, которая по игре превосходит «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что его команда на данный момент превосходит конкурентов в российском чемпионате по игре.

«Мы строим свою игру, как топ-клуб. Не надо сравнивать с «Барсой» и «Баварией», там другого уровня футболисты. Но мы стремимся владеть инициативой, мячом, большую часть времени проводить на половине соперника.

Первое – мы должны быть агрессивными без мяча, должны уметь выдвигаться на чужую половину и прессинговать. Второе – при потере мяча надо быстро вступать в отбор и пытаться вернуть его себе, чтобы сразу начать контратаку. Третье – при позиционной обороне обязательно присутствует агрессия. Четвертое – при отборе оперативно выходим на чужую половину поля и завершаем контратаку. Пятое – при позиционной атаке должны быстро контролировать мяч и создавать моменты.

Не вижу в чемпионате России команду, которая по игре превосходит «Краснодар». Как решается, кто сильнее? Встретимся со «Спартаком» – и посмотрим, кто кого обыграет», – заявил Шалимов.

После 15 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 10 очков.