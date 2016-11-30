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  • Шалимов: «Не вижу в России команду, которая по игре превосходит «Краснодар»

Шалимов: «Не вижу в России команду, которая по игре превосходит «Краснодар»

30 ноября 2016, 06:55
30

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что его команда на данный момент превосходит конкурентов в российском чемпионате по игре.

«Мы строим свою игру, как топ-клуб. Не надо сравнивать с «Барсой» и «Баварией», там другого уровня футболисты. Но мы стремимся владеть инициативой, мячом, большую часть времени проводить на половине соперника.

Первое – мы должны быть агрессивными без мяча, должны уметь выдвигаться на чужую половину и прессинговать. Второе – при потере мяча надо быстро вступать в отбор и пытаться вернуть его себе, чтобы сразу начать контратаку. Третье – при позиционной обороне обязательно присутствует агрессия. Четвертое – при отборе оперативно выходим на чужую половину поля и завершаем контратаку. Пятое – при позиционной атаке должны быстро контролировать мяч и создавать моменты.

Не вижу в чемпионате России команду, которая по игре превосходит «Краснодар». Как решается, кто сильнее? Встретимся со «Спартаком» – и посмотрим, кто кого обыграет», – заявил Шалимов.

После 15 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 10 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (30)
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опус 2
1480482730
Победа над Зенитом вскружила голову
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Александр ЗА
1480482861
Да
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Varnes
1480483258
Рановато такие заявления делать.
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OldenVad
1480485785
Красиво поет, но выдающейся игры я пока не видел
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turist82
1480486345
Встречались уже... 2-0 было помнится
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Серёга Краснодарский
1480487709
Красиво говорит хотя не уверен что это его слова. По накатанной от базы положенной Кононовым уже катитесь хуже и хуже. Шалимов был классный игрок, может станет супер тренером но сейчас игры хуже и хуже. И поверьте это мнение многих болельщиков с трибун красавца стадиона где бываю на всех играх. А с австрийцами и Зенитом повезло. Хотелось бы болел Зенита поддержать- не часто так получается попадать , все равно, по моему, чемпионом будет скорей всего Зенит.
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vgarakh
1480490215
Слишком самоуверенно, по игре даже и близко нет, наверное он погорячился.
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alp
1480498667
победа над Зенитом снесла мущине башку...
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serega86ru
1480501464
Если этот как его там Шалавливый -шалимый -письмописец гонимый!!!!!!!займет по итогам сезона третье место будет весело =) но все ровно письмецо Галицкому напишет =) посыл письма будет таков- Должны быть изменены условия материального вознаграждения для менЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
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ilichkadr
1480501486
Интересно, что будет говорить Шалимов, если завтра Терек вдует Краснодару? Видимо, как истинный спартач скажет, что это был несчастный случай.........
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