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    Пономарев считает, что ЦСКА пора расстаться со Слуцким

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слухи о возможном уходе с поста главного тренера команды Леонида Слуцкого. По словам Пономарева, он одобряет уход специалиста, так как ничего нового в игре команды тренер привнести не может.

    «Я бы одобрил уход Слуцкого, потому что взгляд на игроков у него уже замылился – он не может ни дать ничего нового, ни посмотреть на футболиста с другой стороны. Придет новый тренер, у него будут другие концепции, возможно, будет абсолютно другое развитие клуба с точки зрения того, какие игроки находятся в команде.

    Когда играл у нас Думбия, все складывалось по– другому. А сейчас взяли Траоре, думали, что он будет выполнять свои функции, как и остальные, но он же не годится, у него другой взгляд на футбол. Ничего не получилось, значит, надо других футболистов подбирать.

    Наверное, с ним нужно было раньше расставаться. Все надеялись, что вот-вот команда заиграет с такими игроками, но нет. Может, их использовать надо по-другому, тогда совсем другая игра будет. Но у Слуцкого такой взгляд уже, с которым нельзя работать в команде», – сказал Пономарев.

    Источник: ТАСС

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    30.11.2016 01:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 30 ноября 2016, 16:53

      Это наказание Слуцкому и Гинеру.Нечего оправдывать их.И не только их.Вся комедия с молодыми отечественными игроками напоминает мне сюжет из старого,но мудрого фильма"Короли и капуста".Там каждый новый "президент" толкал одну и ту же речь,а сзади стоял суфлёр: "Хватит валять дурака,предстоит большая работа ! Отныне каждый житель Анчурии будет иметь свой личный душ и граммофон...."Вот и наши незаменимые "гении" толкают в речах о развитии молодёжных команд,но как только парень стал конкурентноспособен,как тут же отправляется в условную Уфу.ВСЁ,мандец развитию парня! В условной Уфе только блестящий самородок типа Стрельцова сможет прогрессировать ,а остальные будут расти очень медленно.Другое дело-родной ЦСКА ! Рядом с такими большими мастерами,как Дзагоев,Тошич,Натхо,костоправ Вернблум,молодой игрок за сезон нахватается необходимых навыков и знаний.Он станет равноправным членом сильной команды.А стоны про то ,что осталось только 12 человек-в пользу бедных.12-не 9 . Устал основной-смело выпускай из дубля парня со словами: Давай,не робей,ты уже всё можешь.Это твой звёздный час пришёл.Хуже Траоре он не сыграет...Многие тут пишут заклинания о 3-х чемпионствах за 4 сезона.Ну и что? А кто соперники? Какие у них игроки?Они ЦСКА в подмётки не годятся! Поэтому и влетают от всяких киприотов !Один Зенит был конкурентен.В прошлом сезоне Ростов гения Бердыева,а ныне ещё и озверевший, по-хорошему, Спартак стали играть сильно и сразу стало неуютно Слуцкому,потерявшему трёх игроков основы.А наигрывать молодых он просто не способен-дилетант в этом деле,никогда не играл сам в футбол.При этом Мостового обозвал дилетантом,наглец.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 ноября 2016, 14:00

      Абсолютно В.Пономарё в не прав. За четыре года три года чемпионы. Другое
      дело нужны свежие силы, а приходиться надеяться на свою молодёжь, т.к.
      на покупку игроков нет денег из-за погашения кредитов банкам. Ставка на
      игроков на игроков из молодёжного состава, правильное решение и оно
      осуществляется Л.В. Слуцким, но постепенно. Нельзя заменить состав

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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 30 ноября 2016, 11:29

      Это с тобой надо было расстаться в день когда ты в ЦСКА пришел! Мы сейчас, на минуточку, говорим о действующем чемпионе России! И абсолютное отсутствие усиления а в нашем случае наличие серьёзного ослабления (Муса, Еременко, Диана поломанный) - как можно говорить о тренере в таком ключе??!! Идиотизм! Слуцкий должен остаться. Огромной ошибкой будет его уход!

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 30 ноября 2016, 08:27

      Мне кажется что три сезона без усиления это не вина Слуцкого, а из того что есть он уже выжил все соки, Березы с Игнашем в этом сезоне резко сдали, Еременко нарик, Дзага на уколах постоянно, нападения нет, и то он идет на 4 месте, просто ему нужны новые игроки, а их руководство не покупает.

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      Рейтинг: +103

      Серго24 30 ноября 2016, 03:14

      4 МЕСТО ЗАНИМАЮТ ПОСЛЕ 16 ТУРА И

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      Рейтинг: +664

      Небесная 30 ноября 2016, 02:32

      Что Траоре, что Дзюбу можно использовать в роли клюшки. Они оба какие-то деревянные и неуклюжие

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