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    Бурмистров: «Газзаев – самый жесткий тренер, я чуть ли сознание не терял у него на тренировках»

    Хавбек тульского «Арсенала» Никита Бурмистров, защищавший цвета ЦСКА с 2007 по 2009 год, рассказал, как ему работалось с тогдашним главным тренером армейцев Валерием Газзаевым. Игрок охарактеризовал его как очень жесткого специалиста.

    «Пожалуй, Газзаев – самый жесткий тренер, с которым я работал. Они похожи с Черчесовым. Тот тоже жесткий, требовательный. В силу своего менталитета и воспитания они привыкли быть хозяевами в команде. Однажды Газзаев отчитал меня за то, что я дал интервью после неудачного матча. Молодые побаивались его, но уважали. Я на всю жизнь запомнил, как Газзаев мне кричал в ухо после нулевой ничьей с «Динамо». Было неприятно и страшно.

    На тренировках у Газзаева я лично несколько раз чуть не потерял сознание. У него были упражнения – в жару нас, молодых, привязывали резиной и заставляли бежать так быстро, как только можем. А Газзаев стоит и орет в лицо: «Давай, быстрее, быстрее!» Пульс зашкаливает. Зато потом по полю летаешь», – сказал Бурмистров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.11.2016 18:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +837

      eleng 30 ноября 2016, 06:03

      А как нужно? Только так и добывается результат. Зато ты вспомнить можешь такое и вспоминать будешь и гордиться!

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 29 ноября 2016, 22:21

      вот так и добывались победы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 29 ноября 2016, 19:22

      Что Газзаев, что его брат в Камазе два упыря-садиста.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 29 ноября 2016, 19:01

      Садо-газо..

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