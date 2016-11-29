Бурмистров: «Газзаев – самый жесткий тренер, я чуть ли сознание не терял у него на тренировках»

Хавбек тульского «Арсенала» Никита Бурмистров, защищавший цвета ЦСКА с 2007 по 2009 год, рассказал, как ему работалось с тогдашним главным тренером армейцев Валерием Газзаевым. Игрок охарактеризовал его как очень жесткого специалиста.

«Пожалуй, Газзаев – самый жесткий тренер, с которым я работал. Они похожи с Черчесовым. Тот тоже жесткий, требовательный. В силу своего менталитета и воспитания они привыкли быть хозяевами в команде. Однажды Газзаев отчитал меня за то, что я дал интервью после неудачного матча. Молодые побаивались его, но уважали. Я на всю жизнь запомнил, как Газзаев мне кричал в ухо после нулевой ничьей с «Динамо». Было неприятно и страшно.

На тренировках у Газзаева я лично несколько раз чуть не потерял сознание. У него были упражнения – в жару нас, молодых, привязывали резиной и заставляли бежать так быстро, как только можем. А Газзаев стоит и орет в лицо: «Давай, быстрее, быстрее!» Пульс зашкаливает. Зато потом по полю летаешь», – сказал Бурмистров.