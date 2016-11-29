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  • Среди выживших в авиакатастрофе – три футболиста «Шапекоэнсе»

Среди выживших в авиакатастрофе – три футболиста «Шапекоэнсе»

29 ноября 2016, 11:34
8

Стало известно, что среди выживших после крушения пассажирского самолета в Колумбии есть два игрока «Шапекоэнсе». Как сообщает 360 Radio Colombia, это 27-летний защитник Алан Рушел, а также вратари Маркос Данило и Джексон Фольман.

Напомним, что сегодня в Колумбии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находилась бразильская команда «Шапекоэнсе», которая отправлялась на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Крушение самолета с бразильской командой. Главное

Источник: Twitter
Бразилия. Серия А Бразилия Шапекоэнсе
Комментарии (8)
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АлёшкА91
1480406474
Здоровья выжившим, соболезнования всем погибшим. Печально это всё.
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Edward52
1480409043
Огромное горе. Вспоминаю гибель Пахтакора. Просто ужас.
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Sergej-74
1480409164
сразу вспомнился хоккейный локо..........печально все это
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Misha78
1480410119
Это огромное горе...
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ASR77
1480411651
и Пахтакор сразу , А локо вообще перед глазами стоит ... эххх земля им пусть будет пухом... родственникам сочувствия, а выжившим здоровья!!!
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Par Mezan
1480412389
Беда... Сочувствую. Жаль людей... "Шапекоэнсе", эх ...сколько мы ставили на твои игры, не подозревая, что такое может случиться...Царство небесное....
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Black Giz
1480413238
Главное не падать духом, жизнь продолжается. Скорейшего выздоровления выжившим и пусть земля будет пухом погибшим.
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dzhanavar
1480415269
Горе то какое...
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