Среди выживших в авиакатастрофе – три футболиста «Шапекоэнсе»

Стало известно, что среди выживших после крушения пассажирского самолета в Колумбии есть два игрока «Шапекоэнсе». Как сообщает 360 Radio Colombia, это 27-летний защитник Алан Рушел, а также вратари Маркос Данило и Джексон Фольман.

Напомним, что сегодня в Колумбии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находилась бразильская команда «Шапекоэнсе», которая отправлялась на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя».

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Крушение самолета с бразильской командой. Главное