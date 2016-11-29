В авиакатастрофе с бразильской командой выжили как минимум десять человек

В результате крушения пассажирского самолета в Колумбии выжили по меньшей мере десять человек. Как сообщает 360 Radio Colombia, все пострадавшие были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала неисправность самолета. В настоящий момент на месте аварии работают спасатели и спецслужбы.

Напомним, что на борту самолета, выполнявшего рейс из Боливии в Медельин, находилась бразильская команда «Шапекоэнсе», которая отправлялась на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя».