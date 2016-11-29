Агент Лодыгина заявил, что футболист не думает о смене клуба

Агент Хельмут Рихтер, представляющий интересы вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина, заявил, что у голкипера есть необходимое доверие от тренера. Также представитель футболиста подчеркнул стремление стража ворот остаться в питерском клубе.

«С Лодыгиным все в порядке. У всех бывают небольшие спады, но мой клиент очень много работает на тренировках и не обращает внимания на сторонние разговоры. Самое главное – это доверие тренера, а оно у Юрия есть. Мы спокойно смотрим в будущее и не думаем о смене клуба», – сказал Рихтер.

Отметим, что контракт Лодыгина рассчитан до лета 2019 года.