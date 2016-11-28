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    Гацкан принес извинения Гасанову

    Хавбек «Ростова» Александр Гацкан принес извинения защитнику «Анжи» Шамилю Гасанову за произошедшее в воскресном матче 15-го тура РФПЛ. В одном из эпизодов капитан желто-синих нанес игроку обороны махачкалинцев серьезный удар ногой в лицо, в результате которого последний получил рассечение подбородка и сотрясение мозга.

    «Во вчерашнем матче случился неприятный эпизод. После моей неосторожной игры травму получил игрок «Анжи» Шамиль Гасанов. Хочу извиниться перед ним и пожелать здоровья. Я не хотел нанести ему вред и искренне переживаю из-за произошедшего. Мы все – одна большая футбольная семья и должны дорожить здоровьем друг друга. Надеюсь, Шамиль вернется на поле уже в ближайшее время», – сказал Гацкан.

    Источник: ФК «Ростов»

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    28.11.2016 15:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +520

      Boozman 28 ноября 2016, 21:01

      Насчёт этой красной вопросов ни у кого не было, и у самого Гацкана тоже. Сам всё признал, умысла не было, извинился. А вот взять хотя бы вчерашний эпизод с Гарсией. Он, конечно же, не извинится за сломанный нос и прочую грязь, и красную ему никогда в РФПЛ не покажут, а уж тем более дисквалификацию не дадут, даже рассматривать этот вопрос не собираются

      1
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 28 ноября 2016, 18:25

      Молодчик! Теперь ждём извинений от зенитовского миллиардера Хави Гарсии.

      3
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      Рейтинг: +166

      Ник17 28 ноября 2016, 15:56

      Достойно. Красавчик

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