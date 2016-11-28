Гацкан принес извинения Гасанову

Насчёт этой красной вопросов ни у кого не было, и у самого Гацкана тоже. Сам всё признал, умысла не было, извинился. А вот взять хотя бы вчерашний эпизод с Гарсией. Он, конечно же, не извинится за сломанный нос и прочую грязь, и красную ему никогда в РФПЛ не покажут, а уж тем более дисквалификацию не дадут, даже рассматривать этот вопрос не собираются
Хавбек «Ростова» Александр Гацкан принес извинения защитнику «Анжи» Шамилю Гасанову за произошедшее в воскресном матче 15-го тура РФПЛ. В одном из эпизодов капитан желто-синих нанес игроку обороны махачкалинцев серьезный удар ногой в лицо, в результате которого последний получил рассечение подбородка и сотрясение мозга.
«Во вчерашнем матче случился неприятный эпизод. После моей неосторожной игры травму получил игрок «Анжи» Шамиль Гасанов. Хочу извиниться перед ним и пожелать здоровья. Я не хотел нанести ему вред и искренне переживаю из-за произошедшего. Мы все – одна большая футбольная семья и должны дорожить здоровьем друг друга. Надеюсь, Шамиль вернется на поле уже в ближайшее время», – сказал Гацкан.
#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #РостовАнжи 2:0 (Грубая игра Александр Гацкан – КК) @rostovfc pic.twitter.com/0vXkd6RAh9— РФПЛ⚽️