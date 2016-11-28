Гасанов: «После столкновения с Гацканом придется парочку зубов ставить и наложить швы на подбородок»

Защитник «Анжи» Шамиль Гасанов вспомнил эпизод, который произошел во втором тайме матча 15-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом», в котором он в столкновении с капитаном соперника Александром Гацканом получил серьезную травму.

«Сейчас вроде все нормально. Чувствую себя неплохо. Проблема в том, что зубы чуть посыпались. Парочку зубов придется ставить и наложить швы на подбородок. Есть сотрясение мозга или нет – точно узнаем чуть позже.

Сыграть с «Амкаром»? Не знаю, я чувствую себя нормально и, конечно, хотел бы сыграть, помочь команде и реабилитироваться после трех поражений. Надеюсь, все будет хорошо, и я смогу выйти на поле.

Честно говоря, ничего не успел понять, все так быстро произошло. Мяч перелетел через игрока «Ростова», я сыграл головой и сразу получил удар. Потом уже пересматривал видео эпизода, думаю, я бы никак не успел среагировать.

Ничего страшного, это футбол. Гацкан извинился передо мной сразу. Он сам был напуган произошедшим. И все были напуганы», – считает Гасанов.

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Анжи» закончился со счетом 2:0.