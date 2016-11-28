Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гасанов: «После столкновения с Гацканом придется парочку зубов ставить и наложить швы на подбородок»

Гасанов: «После столкновения с Гацканом придется парочку зубов ставить и наложить швы на подбородок»

28 ноября 2016, 10:29
6

Защитник «Анжи» Шамиль Гасанов вспомнил эпизод, который произошел во втором тайме матча 15-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом», в котором он в столкновении с капитаном соперника Александром Гацканом получил серьезную травму.

«Сейчас вроде все нормально. Чувствую себя неплохо. Проблема в том, что зубы чуть посыпались. Парочку зубов придется ставить и наложить швы на подбородок. Есть сотрясение мозга или нет – точно узнаем чуть позже.

Сыграть с «Амкаром»? Не знаю, я чувствую себя нормально и, конечно, хотел бы сыграть, помочь команде и реабилитироваться после трех поражений. Надеюсь, все будет хорошо, и я смогу выйти на поле.

Честно говоря, ничего не успел понять, все так быстро произошло. Мяч перелетел через игрока «Ростова», я сыграл головой и сразу получил удар. Потом уже пересматривал видео эпизода, думаю, я бы никак не успел среагировать.

Ничего страшного, это футбол. Гацкан извинился передо мной сразу. Он сам был напуган произошедшим. И все были напуганы», – считает Гасанов.

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Анжи» закончился со счетом 2:0.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Ростов Гацкан Александр Гасанов Шамиль
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Black Giz
1480318995
Да неприятная трамва. Здоровья.
Ответить
FanatSerj
1480319034
Мужик! не стал ныть.
Ответить
Nerlinger
1480319248
Дикий и необузданный Гацкан!!! Шариат после игровой ему ввести надо! Может обуздается...
Ответить
Cuervo
1480319583
Бегает в Ростове еще один такой терминатор-Кудряшов))
Ответить
filosof sparty
1480325692
Вот сколько ещё раз это должно произойти с игроками Ростова!?? Я в принципе симпатизирую Донской команде, но когда их болелы говорят о засуживании!??? Ребята, ну в самом деле, это уже хроника!!! Долго ещё Ростов будет костоломить!???
Ответить
Главные новости
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
1
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
5
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
16
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Все новости
Все новости
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
4
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
14
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
16
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
11
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+