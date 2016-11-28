Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Глушаков выступил за перенос матча с «Крыльями» в Москву

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что учитывая сложные погодные условия, матч против «Крыльев Советов» стоило перенести из Самары в Москву.

    «Было бы хорошо, как сделал «Локомотив» с «Томью». Они договорились о переносе домашнего матча Томи в Москву. Вот бы и Самара приехала к нам, сыграла бы на хорошем стадионе, при зрителях.

    Но их тоже можно понять. «Спартак» один раз в сезоне приезжает в Самару. Там публика придет… Мы такие ребята – готовы приехать и отыграть. Нам все равно, главное – чтобы поле было в приемлемом состоянии. Хотя бы более-менее зеленым, а не белым, как в матче «Крыльев» с «Томью». Если надо – и в снег сыграем. Мы играли при минус 12 в Томске. Но там поле шикарное было по сравнению с тем, что в Самаре», – сказал Глушаков.

    Матч 16-го тура «Крылья Советов» – «Спартак» запланирован на четверг, 1 декабря.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2016 06:43
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 28 ноября 2016, 12:49

      У нас теперь глушак роль балабола от тзюпы принял?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8121

      nik55 28 ноября 2016, 11:19

      переносить игры должен РФС

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      ,bpjy 28 ноября 2016, 10:28

      так то не на разных континентах живем, и в москве может метель пойти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 28 ноября 2016, 10:03

      ну еще бы он не был ща перенос))) вот если бы у Спартака была бы такая ситуация, то они ни за что за три девять земель не поехали бы...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > 28 ноября 2016, 11:00

      вот как раз таки пусть и переносят на весну... а перенести матч в москву - будет означать, что крылышки прогнутся под очередную московскую команду... оно им надо?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo > RedGreenHooligan 28 ноября 2016, 11:02

      Было такое дело,Спартак играл с Тереком перенесенный матч в Екатеренбурге,было это дело 6 октября 2013 года,заметь это был домашний матч СМ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Cuervo 28 ноября 2016, 11:13

      ага) вот только им деваться было не куда... их РФПЛ туда и засунули... было бы место в Москве то играли бы там....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > 28 ноября 2016, 14:27

      во всем виноваты составители календаря... то выезды в Томск в Декабре делают, то в Самару... все через жопу как обычно... да даже через жопу можно было бы адекватнее расписание составить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      тоширо 28 ноября 2016, 09:42

      Нормальное поле, бывало намного хуже))) Помню как в водное поло на металлурге команды играли, с динамо по моему

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      тоширо > VVM1964 28 ноября 2016, 12:39

      Крылья выиграли тогда,так что все были счастливы)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 28 ноября 2016, 09:25

      Желание игроков понятно,
      Играть там будет весьма неприятно,
      Но регламент то ведь утвердили,
      А про болел из Самары забыли?
      Для кого играют футболисты
      Между нами. чисто-чисто?
      Не надо ничего переносить,
      Гордитесь! Нам дано в России жить...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 28 ноября 2016, 08:13

      Боится яиц отмерзнет

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2120

      OldenVad > MEHROJ ЗЕНИТ 28 ноября 2016, 08:21

      Я бы тоже боялся )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 ноября 2016, 07:51

      Прямо типа одолжение делает. мы такие парни, что и приехать можем. Езжай и не пизди и не стони. Это Россия!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      Sany-116 28 ноября 2016, 07:43

      Ни в коем случае переносить нельзя.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11