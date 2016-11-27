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    Мутко: «У сборной России не будет слабых соперников на Кубке конфедераций»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от результатов жеребьевки группового этапа Кубка конфедераций-2017. Напомним, что соперниками сборной России стали команды Португалии, Новой Зеландии и Мексики.

    «Я всегда спокойно отношусь к жеребьевкам, на то они и жеребьевки: здесь ничего от тебя не зависит, как решит судьба. В целом, считаю, что достаточно неплохая подгруппа: с португальцами мы играли и знаем класс и уровень, Новая Зеландия для нас новая команда, Мексика – очень приличная сборная. В целом же, здесь нет слабых соперников, есть разные стили, надо просто самим готовиться и играть. Думаю, будет очень интересный турнир, и он многое даст России в плане подготовки к чемпионату мира», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    27.11.2016 14:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +16

      richardwili 8 декабря 2016, 15:13

      2008 , ходим кругами ЛИМИТ-нет результата-ЛИМИТ-нет результата....

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 27 ноября 2016, 17:17

      Если не проиграем Н.Зеландии то есть шанс занять 2-3 место

      0
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      Рейтинг: +1292

      каа 27 ноября 2016, 17:13

      У сборной России вообще нет слабых соперников.... но есть очень слабое руководство...(((

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 27 ноября 2016, 16:32

      Мутко, посмотри рейтинг сборных, в какую задницу ты загнал наш футбол. Тебе ли рассуждать о сильных соперниках?!

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 ноября 2016, 16:04

      Как у самой слабой команды может быть слабый соперник? Он сам-то понял что сказал?

      1
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      Рейтинг: +57

      витёчек 27 ноября 2016, 15:48

      только у семи команд будет один слабый соперник!

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > витёчек 27 ноября 2016, 16:50

      На ЧМ-2014 нам повезло с группой (с Бельгией, Ю.Кореей и Алжиром). А уж как они нам радовались!

      2
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      Рейтинг: +57

      витёчек > serppion 28 ноября 2016, 11:57

      ну да

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 ноября 2016, 15:37

      На кубке конфедераций нет слабых соперников, кроме сами знаете кого

      2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 27 ноября 2016, 15:23

      У России уже нет слабых соперников

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 27 ноября 2016, 14:45

      убогий

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      Рейтинг: +33557

      oyabun 27 ноября 2016, 14:31

      При таком президенте РФС точно не будет. Сейчас, увы, крайне трудно отыскать сборную, о которой можно с уверенностью сказать: "да мы обыграем их одной левой (ногой)!"

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