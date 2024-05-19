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    • Раскрыта сумма, которую обещали «Крыльям Советов» за победу над «Динамо»

    Раскрыта сумма, которую обещали «Крыльям Советов» за победу над «Динамо»

    «Крылья Советов» пытались дополнительно мотивировать перед матчем 29-го тура РПЛ против «Динамо» (1:4).

    «За победу над «Динамо» в Москве «Крыльям» обещали премию в размере 20 миллионов рублей на команду.

    Кто обещал – «Краснодар», «Зенит» или некто другой – неизвестно. Как и то, согласились самарцы принять эти деньги или нет. Однако попытка смотивировать команду Игоря Осинькина место имела», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

    • «Динамо» – в очке от чемпионства.
    • Его нужно набрать в матче 30-го тура против «Краснодара».
    • «Динамо» не брало чемпионство с 1976 года.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии (6)
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    aldo conte
    1716116883
    "Кто обещал - неизвестно". А то мы не знаем у какой команды в РПЛ "денег куры не клюют".
    Ответить
    The only one
    1716116935
    УУУУУУУУУУУУ, труха...
    Ответить
    JIEGEHDA
    1716117104
    Карпов конечно молодчик . Такой мусор печатает . Кто-то сказал кому-то ничего не известно но мне так захотелось . Я вам скажу Динамо обещало Ахмату каждому по 450 миллионов долларов , а Краснодар Галицкий обещал по 860 миллионов евро каждому игроку Ахмата за победу над Зенитом .
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