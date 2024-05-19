Раскрыта сумма, которую обещали «Крыльям Советов» за победу над «Динамо»

«Крылья Советов» пытались дополнительно мотивировать перед матчем 29-го тура РПЛ против «Динамо» (1:4).

«За победу над «Динамо» в Москве «Крыльям» обещали премию в размере 20 миллионов рублей на команду.

Кто обещал – «Краснодар», «Зенит» или некто другой – неизвестно. Как и то, согласились самарцы принять эти деньги или нет. Однако попытка смотивировать команду Игоря Осинькина место имела», – сообщил инсайдер Иван Карпов.