Пейчинович заявил, что «Локомотив» находится в кризисе

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением о состоянии команды после матча 15-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1).

«У нас кризис, трудный момент. Мы обороняемся хорошо, но сопернику порой хватает пары ударов по воротам и они забивают. Нам нужно создать минимум пять-шесть моментов. Не знаю, что сказать. Дома мы уже потеряли много очков. Сегодня тоже двух недосчитались. В этом сезоне даже маленькие команды отнимают у нас много очков», – сказал Пейчинович.

Первый круг чемпионата «Локомотив» завершил с 17 очками на девятом месте.