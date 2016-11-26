Лев: «Нам надо подумать над составом на Кубок конфедераций»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о составе, в котором команда приедет на Кубок конфедераций-2017.

«Мы привезем сильную команду в любом случае. Но сейчас я не могу ответить, как все сложится – до турнира остается еще больше полугода. Нам надо подумать. Ведь у нас есть возможность предоставить некоторым молодым игрокам возможность проявить себя на таком высочайшем уровне, сразиться с выдающимися соперниками. Юные футболисты смогут лучше развиваться, будут расти. Но к турниру мы непременно подойдем с максимальной концентрацией и самоотдачей», – сказал Лев.

Напомним, по итогам жеребьевки группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии попала в одну группу с командами Чили, Австралии и победителем Кубка Африки.