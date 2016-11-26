Тарханов: «Непонятное судейство было»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 15-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1). Специалист выразил недовольство работой арбитров.

«Был момент, у Фидлера хороший удар. Он вышел на ударную позицию, пробил и забил. Во втором тайме мы чуть подсели. Сказалась и травма Чантурии, который для нас очень важный игрок. Плюс молодые вышли, которые не попали в игру. Хотя они неплохо действовали, но в плане атаки были проблемы.

Думаю, судья неправ. Он должен был удаление давать, потому что был фол последней надежды, по голу Павлюченко тоже есть вопросы. Было много моментов, которые он не давал нам. Павлюченко сбили перед штрафной, тоже не дал фол. Непонятное судейство было.

По травме Чантурии неизвестно, что-то с коленом у него», – сказал Тарханов.