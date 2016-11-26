Мутко: «Подготовка к Кубку конфедераций находится в заключительной стадии»

Вице-премьер правительства РФ, глава РФС и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций, которая состоится сегодня в Казани, подчеркнул, что подготовка к турниру находится на завершающем этапе. Также он отметил, что у футбольных властей не возникло сомнений по поводу проведения жеребьевки именно в столице Татарстана.

«Мы не сомневались, где проводить жеребьевку. Казань – очень динамично развивающийся город, это спортивная столица России. Казань обладает спортивными традициями, знаниями и опытом. Мы считаем, что вся подготовка идет по плану, все обязательства мы выполняем. Что касается Кубка конфедераций, то мы на последней стадии подготовки. Два стадиона уже полностью готовы, стадион в Сочи будет сдан в декабре, а в марте на нем сыграет сборная. Стадион в Петербурге тоже будет сдан в декабре, и я думаю, что в марте-апреле там тоже сыграет сборная.

Кроме того, есть 12 тренировочных площадок. Это и есть наследие, которое останется. В плане транспорта, аэропортов, гостиниц никаких тревог нет. Мы упростим визовый режим. Будет карточка болельщика «fan id», она даст право пересекать границу и переезжать из города в город. Мы берем на себя дополнительные меры безопасности», – сказал Мутко.