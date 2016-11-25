Главный тренер сборной Мексики считает команду России динамичной

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился мнением о команде России накануне жеребьевки Кубка конфедераций.

«У России очень динамичная команда, которая хорошо играет в быстрый пас и действует на втором этаже. У вас атлетичные футболисты, против них будет сложно играть.

Также у России есть преимущество, потому что она принимает турнир», – сказал Осорио.

Напомним, в субботу состоится жеребьевка Кубка конфедераций. В турнире примут участие сборные России, Мексики, Германии, Португалии, Чили, Австралии, Новой Зеландии, а также победитель Кубка Африки.