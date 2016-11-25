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    Путин: «В России очень любят футбол. Надеюсь, что это трансформируется в качество игры сборной»

    Президент РФ Владимир Путин в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций выразил надежду, что любовь болельщиков к футболу в стране поможет сборной России добиться положительных результатов. Напомним, что жеребьевка турнира пройдет завтра в Казани, начало – в 18:00 по московскому времени.

    «У нас в России очень любят футбол! И я очень рассчитываю, что эта любовь трансформируется в качество игры нашей команды», – отметил Путин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 17:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 ноября 2016, 20:18

      В России очень любят автомобили, но под чутким руководством,последних лет 100, она трансформировалась, только в Ладу и Москвич.

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 25 ноября 2016, 19:21

      В России любят футбол,но только не в исполнении сборной

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 ноября 2016, 18:37

      эйфория от побед,любят.... пойдут поражения,нет футбола...

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 25 ноября 2016, 18:13

      Россия вперёд!

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