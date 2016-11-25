Путин: «В России очень любят футбол. Надеюсь, что это трансформируется в качество игры сборной»

Президент РФ Владимир Путин в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций выразил надежду, что любовь болельщиков к футболу в стране поможет сборной России добиться положительных результатов. Напомним, что жеребьевка турнира пройдет завтра в Казани, начало – в 18:00 по московскому времени.

«У нас в России очень любят футбол! И я очень рассчитываю, что эта любовь трансформируется в качество игры нашей команды», – отметил Путин.