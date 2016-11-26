Лига 1. «Монако» разгромил «Марсель» и вышел в лидеры чемпионата

В матче 14-го тура Лиги 1 «Монако» у себя дома разгромил «Марсель», отправив три безответных мяча в ворота соперника еще в первом тайме. Дублем отметился Валере Жермен.

Таким образом, «Монако» набрал 33 очка и вышел на первое место в турнирной таблице, обходя имеющую аналогичное количество баллов «Ниццу» по дополнительным показателям. «Марсель» на данный момент располагается на 11-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 14-й тур

Монако – Марсель – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Бочилия, 23; 2:0 – Жермен, 29; 3:0 – Жермен, 39; 4:0 – Каррийо, 90+1.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1