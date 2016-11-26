Бундеслига. Гол Хуммельса принес «Баварии» победу над «Байером»

В главном матче 12-го тура Бундеслиги «Бавария» в родных стенах добилась победы над «Байером» – 2:1. Решающий забитый мяч на свой счет записал защитник Матс Хуммельс.

Благодаря этому успеху занимающий вторую строчку мюнхенский клуб набрал 27 очков и до трех пунктов сократил отставание от лидирующего «РБ Лейпцига». В активе «Байера» – 16 баллов и девятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур

Бавария – Байер – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Алькантара, 30; 1:1 – Чалханоглу, 35; 2:1 – Хуммельс, 56.

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