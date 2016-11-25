Клуб МЛС готов предложить Швайнштайгеру контракт на 16,5 миллиона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер может продолжить карьеру в США. Как утверждает Sportingnews, 32-летний футболист попал в сферу интересов «Чикаго Файр».

Американский клуб готов предложить немцу трехлетний контракт, по условиям которого он будет зарабатывать 5,5 миллиона долларов в год. Отмечается, что хавбек уже встречался с главным тренером команды из Чикаго Велько Пауновичем.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Швайнштайгер не провел ни одного матча.