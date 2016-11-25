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  • Семин: «Локомотив» занимает первое место в России по упущенным воспитанникам»

Семин: «Локомотив» занимает первое место в России по упущенным воспитанникам»

25 ноября 2016, 11:06
11

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сожалеет, что клуб идет на первом месте по ушедшим в другие команды воспитанникам школы железнодорожников.

«При мне ли Кокорин ушел из «Локомотива»? Он тогда был в школе. И его переход в «Динамо» не вина клуба. А вот то, что в других коллективах оказались Оздоев, Полоз, Жемалетдинов, Дьяков, – серьезный просчет. Останься они – и вместе с Миранчуками, Бариновым составили бы очень приличную компанию! Можно было бы из своих воспитанников набрать почти целую команду.

«Локомотив» упускает много ребят из своей школы. Печально, но по этому показателю занимаем первое место в России. Не всегда удается юных у себя оставить. И в этом большую роль играют агенты. Считаю, молодые футболисты не совсем себе принадлежат. А они должны думать своей головой.

17–18 лет? Ну и что? Уже пора принимать решение, где выступать. А то многие ушли из «Локомотива» благодаря решениям своих агентов. Но что касается потолка зарплат, то я против. Должна быть нормальная конкуренция во всем. Каждый клуб сам решает, сколько он платит своим игрокам. Есть у меня рубль, вот на него и надо жить», – считает Семин.

После 14-ти туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Кокорин Александр Полоз Дмитрий Дьяков Виталий Оздоев Магомед Жемалетдинов Рифат Семин Юрий
Комментарии (11)
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iluha1907
1480062261
Но вот только когда в атаке одни бревна Палыч все равно не ставит молодежь (хуже чем Хенти и Шкулетич точно не сыграли бы)
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electroguide
1480064823
да все потому, что локо ставит высокие цели и молодежь не играет в составе, а выстреливают они как раз не в сильных клубах, где набирают игровую практику.... поэтому это не упущенные воспитанники, а не нужные на тот момент, а поиграв в основе более слабого клуба и набравшись практики мы вдруг вспоминать начинаем, нет Палыч вы себе явно противоречите!!!
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Тraumtanzеr
1480066028
Локомотив всю жизнь собирает тех, кого успешно проебал Спартак.
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akku
1480069581
Кто-то теряет, а кто-то находит.
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Nesterenko
1480069992
Горькая правда!
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Red_Green 1991
1480145658
Еще про Аршака Коряна не упомянул... тоже парень талантливый.
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