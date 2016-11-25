Семин: «Локомотив» занимает первое место в России по упущенным воспитанникам»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сожалеет, что клуб идет на первом месте по ушедшим в другие команды воспитанникам школы железнодорожников.

«При мне ли Кокорин ушел из «Локомотива»? Он тогда был в школе. И его переход в «Динамо» не вина клуба. А вот то, что в других коллективах оказались Оздоев, Полоз, Жемалетдинов, Дьяков, – серьезный просчет. Останься они – и вместе с Миранчуками, Бариновым составили бы очень приличную компанию! Можно было бы из своих воспитанников набрать почти целую команду.

«Локомотив» упускает много ребят из своей школы. Печально, но по этому показателю занимаем первое место в России. Не всегда удается юных у себя оставить. И в этом большую роль играют агенты. Считаю, молодые футболисты не совсем себе принадлежат. А они должны думать своей головой.

17–18 лет? Ну и что? Уже пора принимать решение, где выступать. А то многие ушли из «Локомотива» благодаря решениям своих агентов. Но что касается потолка зарплат, то я против. Должна быть нормальная конкуренция во всем. Каждый клуб сам решает, сколько он платит своим игрокам. Есть у меня рубль, вот на него и надо жить», – считает Семин.

После 14-ти туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги.