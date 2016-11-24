Депутат: «Балтика»? Не хочется финансировать позор»

Председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам Калининградской областной думы Валерий Фролов прокомментировал ситуацию вокруг «Балтики». Как отметил чиновник, регион уже устал финансировать клуб, который не показывает удовлетворительные результаты.

«Немаленькие деньги, но, учитывая, что футбольный клуб является собственностью Калининградской области, мы обязаны его финансировать. Другое дело, что финансировать позор просто не хочется уже. Мы всякий раз в оправдание плохой игры «Балтики» слышим, что у нас нет денег на покупку игроков.

Ребята, страна всю жизнь через кожаный мяч выращивала свои собственные таланты, у нас полно пацанов, которые играют в детско-юношеских спортивных школах. Растите своих футболистов. Но нельзя так, как говорят в ЦСКА, цвет команды изменился: 50 процентов бегает, извините, жителей Африканского континента. Это бизнес. Нельзя спорт превращать в бизнес, вот и все», – приводит слова Фролова «Клопс.ру».